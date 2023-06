Crisnée s’interroge sur l’avenir de ses cinq églises

Un constat que vient renforcer le futur chantier de l’église Saint-Maurice de Crisnée où une partie de la façade s’est effondrée. "La façade est faite en deux parties, explique le bourgmestre. Avec le gel, les moellons se sont détachés de la façade. En tout, 4 à 5m2 de moellons se sont effondrés. Toute la façade est affaiblie." La Commune a fait appel à un auteur de projet pour une remise en état. À l’identique, cela coûterait trop cher. La Commune a dès lors opté pour un parement en zinc ("l’acier Corten aurait également coûté trop cher").

"En toute transparence"

L’investissement n’est pas mince, il va en coûter plus de 400 000€ à la Commune. Une "tuile" financière qui a poussé la majorité communale à déposer le débat sur la table. "Il faut qu’on aille au-delà du débat en interne, qu’on le mette sur la place publique", ajoute Philippe Goffin. Afin de réfléchir, "en toute transparence" au devenir de ces lieux de culte.

Crisnée, c’est cinq églises, et ça, "c’est beaucoup". Quatre d’entre elles appartiennent à la Commune, la cinquième à l’évêché. "L’idée n’est pas de changer l’orientation des églises en en faisant un hôtel ou un restaurant." La majorité ne veut pas les désacraliser. Philippe Goffin a naturellement déjà réfléchi à la question. "Moi, j’y verrais bien un lieu d’expression pour différentes philosophies. À Crisnée, on n’a pas de lieu autre pour la pratique d’autres confessions." L’une ou l’autre église pourrait devenir un lieu de philosophie, d’échanges car à part dans une salle communale, il n’y a pas d’autre lieu adéquat à Crisnée. Les églises sont aussi des lieux frais et en été, ce n’est pas négligeable de pouvoir venir y chercher un peu de fraîcheur.

Lundi soir, au conseil communal, le bourgmestre a lancé le débat. Et il n’y a pas à dire mais les conseillers communaux n’étaient pas opposés à l’idée. Pas opposés en tout cas à débattre du devenir des églises crisnéennes afin de leur trouver l’utilisation la plus rationnelle.

Et qu’en pensent déjà les fabriques d’église ? Celle de Crisnée, qui se réjouit des travaux qui vont être entrepris, a découvert la volonté de la Commune d’ouvrir la réflexion. Les autres fabriques d’église auront elle aussi leur mot à dire. Et qu’en ont pensé les conseillers communaux ? Tous ont embrayé à l’annonce faite par le bourgmestre. En donnant leur vision du futur des églises. Les églises ont une valeur patrimoniale mais elles témoignent aussi de l’identité des villageois. "Il est important de réfléchir tous ensemble au devenir de ces bâtiments énergivores. Il n’est pas question de les abandonner mais de les réaffecter", note le 1er échevin Alain Materne. Sans brusquer les villageois. Pourquoi ne pas mettre en place un groupe de réflexion ?, a proposé l’écolo Vinciane Ory. Réflexion d’Yves Collin (écolo): "Beaucoup de personnes considèrent que les églises, ça leur ressemble. Si on peut avoir un projet rassembleur, ça pourrait passer dans la population." Anne-Lise Suchy (Crisnée 4367) est allée plus loin: ouvrir les églises permettrait aux plus jeunes de découvrir le monument en tant que tel, leur patrimoine, sans être sous la pression de la religion. Et le tout, "sans brusquer les gens attachés au patrimoine religieux".

Des discussions à lancer avec tous

Et aujourd’hui ? Le débat est maintenant ouvert. "On va le porter auprès des fabriques d’église", note le bourgmestre Philippe Goffin. Une discussion sera aussi menée avec l’évêché de Liège. Mais également avec les Crisnéens. "On portera le débat en consultation de la population, pour sentir les impressions. Il y aura effectivement un espace réservé à la réflexion avec le public."

Aujourd’hui, le bourgmestre en est convaincu, c’est désormais le bon moment d’en discuter et d’envisager l’ouverture des églises à autre chose que le culte uniquement. "Je ne suis pas certain que cela aurait été le cas il y a dix ans." Alors, quel avenir pour les cinq églises de Crisnée ? Elles ne s’ouvriront peut-être pas toutes à d’autres horizons. Le bourgmestre de Crisnée a déjà sa petite idée sur la question. "Celles d’Odeur et de Kemexhe, proche de l’espace culturel, se dégagent à remplir une autre fonction." Fonction qui n’est pas encore déterminée mais "on n’est pas pressé par le temps".