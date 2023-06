Pourquoi le club de football de Crisnée a-t-il plus de subsides que les autres ?

"On verse deux types d’aide aux associations et clubs sportifs, explique l’échevin des Sports, Yakhlef El Mokhtari lors du dernier conseil communal où le sujet a été abordé. Une aide en coups de main mais aussi une aide financière." Les clubs et associations de moins de 200 membres affiliés reçoivent une aide financière de 10 € par membre. Dès 201 membres, l’aide passe à 11 €. Mais "ils doivent nous dire le nombre d’affiliés". Avec une question pertinente de l’écolo Vinciane Ory: quels sont les clubs qui dépassent les 200 membres ? La réponse est claire: cela ne concerne que le club de football. "À ma connaissance, il n’y a que le club de foot qui est au-delà de 200 membres. Il en a 320", réplique l’échevin des Sports… qui est président du club de foot. Ce qui n’a pas manqué d’interpeller les écolos. "Ça pose question", note ainsi Yves Collin.

Oui, Yakhlef El Mokhtari est le président du club de foot. Lorsqu’il s’est investi dans le club, celui-ci fermait après 40 ans d’existence. "J’ai pris la place. Aujourd’hui, on est à plus de 300 membres affiliés. Venez voir le nombre d’enfants qui pratiquent ce sport."

Et d’avouer que chaque année, il remet son mandat sur la table. Chaque année, on le choisit. "Si vous avez un projet, venez prendre la présidence", a déclaré l’échevin des Sports, piqué au vif. Un euro de différence, ce n’est pas non plus la mer à boire. "S’il y a 100 personnes en plus, cela ne fait que 100 €, note Jean-François Brillon, président du CPAS. Ce n’est pas ça qui va sauver le club ni grever le budget communal…"

N’empêche, l’opposition écolo y voit une inégalité. "Il n’y a aucune raison de plus soutenir les gros clubs que les petits, commente Vinciane Ory. Les petits clubs ont plus de difficultés ; quand on est un petit club, on a plus besoin de soutien. C’est donc fondamentalement injuste." Et puis, "il n’y en a que pour le club de foot".

Faux, pour l’échevin. Car tous les clubs sont aidés et si ce n’est pas financièrement, c’est pour le chauffage, pour la location… "Les aides sont multiples, réplique l’échevin. Je défends tous les sportifs."

Et le bourgmestre, Philippe Goffin, de confier la volonté de la majorité de mettre en place une coupole du sport pour faire des économies d’échelle. "Une Commune qui soutient son réseau associatif, c’est positif."