La piscine après 2024 ? Crisnée ne sera pas seule pour l’assumer financièrement

Réponse du bourgmestre Philippe Goffin ; il n’y a rien de neuf… La convention qui lie le gestionnaire à la Commune court jusqu’en 2024. Mais clairement, les derniers résultats des nageurs de Liège Natation, qui s’entraînent à Crisnée, prouvent l’intérêt de laisser la piscine ouverte. "On a au moins un jeune qui va aller aux JO de Paris. Et plusieurs jeunes qui font des résultats magnifiques." Si le gestionnaire veut poursuivre une fois la convention à son terme, "il déposera un dossier de candidature". À noter que la dernière fois, il y avait deux candidats à la gestion de la piscine mais un des deux s’est retiré après l’entretien. Et le bourgmestre de reconnaître que ledit gestionnaire "a les talents qu’on lui connaît". N’empêche, Philippe Goffin est clair: les piscines publiques présentent un déficit annuel. Celle de Crisnée n’y échappe pas. Si personne n’a envie de la fermer, la Commune ne peut cependant pas assumer seule. "La Commune ne saurait pas offrir seule un service d’une telle qualité que celui offert par le gestionnaire d’aujourd’hui." Par rapport à septembre dernier, "on a l’impression que le gestionnaire a envie de prolonger". Mais il faudrait que le citoyen comprenne que la piscine, qui ouvre du lundi au dimanche et qui accueille les écoles, fonctionne sans un euro de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de la Région wallonne. Et heureusement que la piscine a son gestionnaire "qui travaille sans compter ses heures". Jean-François Brillon, président du CPAS, ajoute: "si on arrive à pérenniser la piscine avec un budget raisonnable…" Commentaire de l’écolo Vinciane Ory, qui aimerait avoir la vision globale du collège: "J’aimerais avoir votre position sur l’avenir sans le gestionnaire actuel".