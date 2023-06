La salle du conseil de Crisnée mise à disposition des étudiants durant l'été

Étudier dans un environnement propice et serein: c’est ce que propose la Commune depuis six ans en mettant à disposition sa salle du conseil communal. Et cette année ne fait pas exception puisqu’une fois de plus, les étudiants peuvent venir y étudier, dès à présent et durant toutes les vacances d’été. "C’est devenu une tradition à Crisnée que de permettre aux jeunes de venir travailler dans la salle du conseil, dit le bourgmestre. La salle climatisée, le wifi public, les prises et la fontaine à eau offrent des conditions de travail idéales pour nos jeunes. D’autant plus que certains étudiants préfèrent travailler à plusieurs." Elle sera accessible tant durant ce blocus que pour la deuxième session de septembre.