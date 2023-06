Le SPW va procéder à des travaux sur la Grand’Route à Crisnée prochainement

Devenue dangereuse à cause de son état de délabrement, la portion de la Grand’Route (N3) à Crisnée, qui va du rond-point de la station service Q8 jusqu’aux rues du Château d’eau et Louis Happart, va être refaite. Et les travaux commenceront le 12 juin à venir, pour une durée estimée de cinq jours, toujours sous réserve de la météo. "C’est le SPW (NDLR: Service public de Wallonie) qui est à la manœuvre, explique le bourgmestre de Crisnée, Philippe Goffin. Il va procéder au raclage de la chaussée avant la pose d’un nouveau tapis de tarmac en hydrocarboné. Et pour une meilleure qualité du revêtement, on a décidé avec le SPW le passage d’une seule machine. Ceci implique qu’il n’y aura plus de join central sur cette partie de la voirie."