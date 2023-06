À Crisnée, des ateliers pour préparer les jeunes du secondaire aux examens

La méthodologie de travail, c’est l’angle qui sera abordé lors des ateliers de préparation aux examens du secondaire, qui seront proposés par la Crisnéenne Sylvie Hermesse ce 10 juin. Ces derniers se déclineront en deux sessions propres aux divers degrés d’études: de 13 h 30 à 15 h pour les adolescents de la 1re à la 3e secondaire ; de 15 h 30 à 17 h pour les étudiants de la 4e à la 6e secondaire. "Pour le premier groupe, je vais surtout axer les cours sur la méthodologie, c’est-à-dire sur l’organisation, la motivation et comment étudier efficacement. Je suis prof de mathématiques, je peux donc aussi les aider dans cette matière en particulier", explique l’enseignante, qui précise qu’à-côté, elle donne aussi des cours particuliers. "Je vais aussi les préparer au questionnaire du CE1D, à comment aborder les questions, à quoi faire attention et à être attentif aux pièges." Pour le deuxième groupe, même principe, même base, "mais en adaptant évidemment aux matières qui sont plus poussées".