Une conférence sur l’intelligence artificielle à Crisnée

Le deuxième à prendre la parole sera Philippe Coucke, chef du service de radiothérapie au CHU de Liège. "Il expliquera en quoi l’intelligence artificielle se mettra, et se met déjà, au service de la médecine. Il abordera aussi la formation et la sensibilisation des soignants."

Un débat sur les dangers de l’IA

Et évidemment, on ne peut pas parler de l’intelligence artificielle sans aborder ses dangers. "Isabelle Damoiseau-Delnoy, qui est la CEO d’Iddup lancera à un débat à ce sujet." Débat auquel Philippe Lawson, rédacteur en chef du journal L-Post, prendra également part. "Chat-GPT interviendra aussi. On lui posera des questions pendant la discussion." Et bien évidemment, le public pourra également prendre la parole.

Si Iddup a décidé d’organiser une telle conférence, c’est parce qu’elle est convaincue par la plus-value apportée par l’intelligence artificielle. "On l’utilise déjà au sein de notre agence. On veut montrer au public les avantages apportés par l’IA et lui expliquer que le tournant, c’est maintenant."

Inscription gratuite

Au total, la conférence devrait durer deux heures. "Les gens pourront y assister gratuitement. Ils doivent juste s’inscrire à l’avance. Ils ont jusqu’au 15 mai au matin pour le faire."

Inscriptions via le www.iddup.be/conference-intelligence-artificielle-15-05