Des terrains de foot près de la "fun zone" de Crisnée

Au niveau de la "fun zone", sur le site de l’administration communale de Crisnée, se tiennent de grands espaces qui pourront être aménagés en zone sportive. Et c’est le football qui y trouvera sa place avec deux grands terrains et de plus petits à leurs côtés. "Sur le terrain 1, on installera une tribune, annonçait Yakhlef El Mokhtari, échevin des Sports, lors du conseil communal de ce lundi. Elle fera 20 mètres sur trois et sera sur trois niveaux." L’équipement sportif nécessaire à leur bonne utilisation est également évoqué: quatre pilones par terrain seront prévus pour l’éclairage ainsi que des clôtures pour délimiter l’infrastructure. "On souhaite permettre aux sportifs de jouer la nuit comme le jour, indique l’échevin. Notre volonté est également d’offrir à nos écoles la possibilité de faire usage des terrains pendant leurs horaires."