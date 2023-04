Après l’effondrement de sa façade il y a deux ans, l’église Saint-Maurice de Crisnée va changer de look

Entre-temps, un permis de bâtir a été déposé (et accepté) auprès de la Région wallonne. Maintenant, la Commune cherche un auteur de projet. "On a soumissionné une dizaine d’entreprises dans le cadre du marché public, ajoute l’échevin. Elles viendront la semaine prochaine à Crisnée pour voir l’église en vue de réaliser des devis. Nous choisirons l’une d’elles sur base de ces devis." Et ce qui sera surtout pris en compte par la Commune dans son choix, "c’est la vitesse d’exécution et le coût des travaux". Un prix a toutefois déjà été estimé à plus de 400 000 €, que la Commune investira sur fonds propres.

Mais que va-t-il advenir, concrètement, de la dame de pierre ? " On va refaire toute la toiture en zinc cuivré ainsi que certaines parties de la façade dont, évidemment, la partie qui s’était effondrée", ce qui va donner un tout nouveau look à l’édifice religieux.

Et la tombe du soldat ? Et la statue de saint Maurice ?

La Commune espère pouvoir commencer les travaux fin de cette année. "C’est un chantier qui devrait durer plusieurs mois", estime Alain Materne.

La tombe du soldat François Gillon, située au pied de l’église, avait été endommagée par les chutes de pierre de la façade. "Elle sera refaite à l’identique, comme c’est la volonté de la famille." Quant à la statue du saint patron de la commune, saint Maurice, elle aussi endommagée durant la tempête, la Commune étudie un moyen de le représenter, mais autrement. "La statue était déjà abîmée et là, elle est irréparable. On va trouver un moyen de représenter saint Maurice d’une autre manière, par exemple au moyen d’une gravure sur le zinc cuivré. On y réfléchit encore."