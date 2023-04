Frédéric va courir la Diagonale des fous pour le petit Enoha, de Crisnée, qui est atteint de la mucoviscidose

Le principe était simple: Frédéric participait à l’épreuve, qui se déroulait dans le Sahara, afin de donner de la visibilité à la cagnotte qu’il avait lancée au profit de l’association Muco, dont le but est évidemment de lutter contre la mucoviscidose.

Et on peut dire que la formule avait plutôt bien marché, puisqu’à l’époque Frédéric avait récolté 26 000 €.

Tellement bien marché que le sportif a décidé de remettre le couvert cette année, en participant, au mois d’octobre, à la Diagonale des fous, qui porte plutôt bien son nom. "Il s’agit d’une course de 165 kilomètres, qui se déroule sur l’île de la Réunion, explique-t-il. On a 66 heures pour réaliser l’ensemble du parcours." Outre la distance, qui est déjà correcte, d’autres joyeusetés attendent les participants. "On évoluera dans un environnement très hostile. Le parcours sera très accidenté. Il y aura des descentes très cassantes et de grosses montées, avec un dénivelé positif de 10 000 mètres." À noter que les températures oscilleront entre -5 et 40 °C. Plutôt sympa, non ?

Et évidemment, Frédéric Geerts suit un entraînement spécifique. "Pour l’instant, je cours environ 50 kilomètres par semaine. À terme, je compte en courir 140. Je vais souvent m’entraîner du côté de Malmedy, pour être dans un environnement accidenté."

Quand on voit tout ce que Frédéric met en place pour son filleul, on peut quand même se demander où il puise sa motivation. "Cette cause me touche. Je ne peux pas rester insensible à la détresse de sa maman. L’idée de pouvoir faire progresser la recherche contre cette maladie, qui est encore incurable aujourd’hui, me pousse à déplacer des montagnes."

Et en plus, il est évidemment très proche d’Enoha, qui va bientôt fêter ses six ans. "On forme un véritable duo. Je le vois régulièrement lors des anniversaires et des fêtes de famille."

Minimum 7000€ de dons

Et pour faire progresser la recherche, Frédéric a relancé une cagnotte sur le site de l’association Muco. "J’ai fixé un objectif de 7 000 €. Mais j’espère qu’on arrivera à récolter plus."

D’ailleurs, en parlant de l’association Muco, elle vient de gagner un grand combat. "Elle a réussi à faire reconnaître le médicament Kaftrio. Il est très cher, mais il est dorénavant remboursé à 100% par la sécurité sociale pour les enfants de moins de 12 ans. Enoha en prend et ça améliore grandement son confort de vie. Ça fait plaisir de se dire qu’on aide l’association à remporter ce genre de victoire", conclut Frédéric Geerts.

La collecte de fonds sur le site de l’association Muco: https ://act.muco.be/fr-FR/project/run-enoha-run-la-diagonale-des-fous-2023?tab=overview