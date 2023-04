Le chemin nouvellement dénommé "des Muguets" a été sécurisé à Crisnée

Ce chemin peut être emprunté par les piétons, les cavaliers et les cyclistes, mais comme le dit le mayeur, et c’est valable pour tous les cheminements doux, "il n’est pas fait pour faire des courses cyclistes… On ne doit pas rouler trop vite sur les chemins au risque de mettre à mal la sécurité des piétons, enfants comme adultes."

Et ce chemin qui ne portait alors aucune dénomination a enfin trouvé son nom: le chemin des Muguets. "On doit encore le valider en conseil communal. On a choisi ce nom car c’est un sentier ombragé… et on sait que c’est un environnement propice à la pousse du muguet. Et puis, c’est un nom qui n’existait pas encore à Crisnée."