À Crisnée, les lavandes de la charmille ont produit leurs premiers savons

Près de 80 savons ont été réalisés par la Crisnéenne mais ils ne sont, pour l’heure, pas encore commercialisés. "Ici, ils ont surtout été faits à titre de test. Mais à terme, on proposera les dérivés à la vente à l’administration communale. On n’en a fait que 80 pièces mais il nous reste du stock de lavande déjà récoltée." C’est que la Commune projette de faire réaliser d’autres produits à partir de la fleur mauve. "Pour le prochain, on va se diriger vers de l’huile essentielle, ajoute le mayeur. Mais on compte également réaliser de l’encens, du thé…"

Et bien que la Commune privilégie les artisans locaux pour la réalisation des différents produits, "j’ai demandé à ma fille de prendre contact avec le maire de Lourmarin, dans le sud de la Fance, lorsqu’elle s’y est rendue l’été dernier. Le contact est établi et l’idée est d’envoyer là-bas une partie de notre récolte pour transformation."