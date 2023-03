Le projet de street workout fait débat à Crisnée

Ce projet a soulevé bien des débats lors de la séance du conseil communal de ce mercredi soir. Vincianne Ory, conseillère de l’opposition, a notamment rappelé l’audit de Jean-Michel Saive réalisé il y a quelques années, et dont elle souhaitait des nouvelles. "La recommandation, c’était de faire quelque chose en plein air, répond l’échevin. Nous n’avons pas les moyens de construire de grandes infrastructures, alors il nous a suggéré de rester à l’extérieur." À l’époque, des pistes d’athlétisme étaient envisagées. Mais Infrasports n’avait pas suivi la démarche. "Aujourd’hui en tout cas, nous pouvons affirmer que nous sommes toujours en ligne avec ces recommandations." La conseillère estime toutefois que d’autres choses auraient pu être faites: "Il me semble qu’une des propositions avancées, c’était de permettre aux sportifs de courir sur des terrains non bétonnés", avance-t-elle.

Simplification administrative

Ce point à l’ordre du jour peut également être mis en lumière au travers d’une autre nouveauté: désormais, le collège peut engager des marchés publics à hauteur de 30 000 euros et non plus de 20 000, selon la décision prise ce mercredi et… refusée par l’opposition. "Nous avons deux amendements: descendre à 25 000 euros et surtout davantage de publicité autour des décisions prises", avait néanmoins avancé Yves Collin, conseiller Écolo. Ce que la majorité a finalement refusé en bloc, hormis Benoit Squelin, conseiller de la majorité, qui s’est abstenu sur le point publicité. "Donc, le projet workout, c’est le genre de choses qui ne seront plus discutés en conseil, et je le regrette beaucoup", assène Yves Collin.

Pour le bourgmestre, Philippe Goffin, c’est faux: certains sujets pourront et seront débattus en conseil également, il ne s’agit que d’une simplification administrative approuvée par la Région.