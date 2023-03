Du nouveau dans les primes vélo

Ce n’est pas nouveau. La Commune de Crisnée propose à ses habitants de leur remettre une prime pour l’achat d’un vélo. Mais la nouveauté cette année, c’est que sont compris également les vélos à "assistance musculaire" , humorise le bourgmestre, Philippe Goffin. C’est-à-dire les vélos sans assistance, en fait, utilisables à la seule force des muscles. Jusqu’alors, les primes communales ne fonctionnaient que pour les vélos à assistance… électrique. "On a décidé d’étendre la prime aux vélos classiques pour encourager les Crisnéens à utiliser ce moyen de transport en touchant plus de monde , dit le mayeur. On cherche surtout à s’adresser aux plus jeunes."