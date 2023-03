La Protection civile de Crisnée cherche des volontaires

Scientifiques, techniciens, plongeurs…

Au sein de la caserne de Crisnée, on dénombre 142 professionnels opérationnels pour 132 volontaires. "Mais ce dernier chiffre est théorique, prévient le colonel Stéphane Bairin, adjoint au chef de corps de la caserne hesbignonne. C’est le nombre de volontaires repris dans notre listing mais un certain nombre d’entre eux n’est plus disponibles, par exemple parce qu’ils habitent trop loin." Dans les faits, à Crisnée, ce sont essentiellement des spécialistes CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear), des scientifiques donc ou encore des personnes habituées avec les nouvelles technologies que l’on aimerait recruter. "On recherche aussi des personnes habituées au maniement des drones, à l’aise dans l’installation de réseaux de communication, d’internet, des plongeurs, des dispatcheurs…", poursuit le colonel Bairin. "On a par exemple à Crisnée, un labo mobile qui coûte près d’un million, ajoute Michel Moors, responsable des volontaires. C’est un outil remarquable mais on manque de personnel pour l’exploiter."

Les volontaires viennent avec leurs compétences mais reçoivent néanmoins une formation de base sur le fonctionnement de la Protection civile. S’il faut s’engager pour offrir un minimun de son temps, il n’y a pas de contrainte de disponibilité: "Chaque mois, le volontaire remplit une fiche où il indique ses disponibilités, ajoute Sophie Simal. Il faut avoir minimum 18 ans pour se porter volontaire et il n’y a pas de limite d’âge…"

Toute personne intéressée peut prendre contact avec la direction de Sécurité civile (02/488 50 01) ou via le Selor.