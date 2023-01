Un hêtre pourpre en l’honneur de la centenaire

Samedi, le comité des fêtes d’Odeur, à Crisnée, a planté un hêtre pourpre à l’entrée du sentier d’Hognoul. " C’est une première, explique Bruno Bonjean, le président du comité. Nous avons eu une centenaire, Marie Fraikin, en juillet 2021. Et depuis, on cherchait un moyen original de la mettre à l’honneur. On pensait à un nom de rue et finalement, en concertation avec la Commune, on a opté pour la plantation d’un arbre. "