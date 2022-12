Pas moins de 126 demandes de subside pour les abonnements TEC

Aussi des primes pour l’achat de vélo électriques

Pour encourager la circulation à vélo, la Commune propose également une prime pour celles et ceux désireux de faire l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, neuf ou d’occasion. "Ici, on a reçu neuf demandes: une pour un vélo d’occasion et les autres pour de nouveaux", ajoute l’échevine des Finances, qui précise que ce sont 1 100 € qui ont été budgétisés dans ce but.