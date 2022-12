Les travaux de la rue Michel Massonet s’éternisent… Et quoi ?

Quand les travaux seront-ils finis ?

Au départ, les travaux consistaient en un schlammage de la chaussée. Il s’agit d’une méthode de traitement de surface des chaussées existantes au moyen d’un mélange de granulats minéraux (sable, gravillons), d’émulsions de bitume, d’eau et d’additifs éventuels. "Mais on ne peut plus réaliser ce type de réparation car cette rue est trop vieillissante, ajoute le mayeur. On a aussi souhaité accompagner les investissements de l’école Saint-Dominique qui a construit une nouvelle aile."

Ainsi, les travaux qui sont en cours concernent l’élargissement des trottoirs réalisés en klinkers, "qui offrent plus de sécurité pour les jeunes écoliers qui y circulent". Les canalisations d’eau ont également été refaites. Autres raisons pour expliquer les retards rencontrés dans le cadre de ces travaux: "Tout d’abord, il y a le climat qui joue mais aussi des incertitudes dues à la crise ukrainienne et ses conséquences en matière de fourniture des matériaux. Il y a également des soucis à recruter des travailleurs", corrobore Philippe Goffin, qui précise que la partie carrossable des travaux devrait être terminée pour ce 22 décembre. "Pour ce qui est de la couche de finition, elle sera coulée vers le mois de mars."