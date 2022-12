Concours d’illuminations de Noël: malgré la crise, l’idée reste lumineuse

Le mois de décembre est déjà bien amorcé et qui dit festivités de fin d’année dit aussi illuminations des rues et de vos habitations. Avec la crise énergétique, les décorations seront-elles aussi lumineuses et scintillantes ou seront-elles condamnées au régime sec ? À Crisnée en tout cas on a décidé d’organiser la sixième édition du concours. "Il faut rester festif malgré tout. Noël est une fête de lumières, embraye Alain Materne, échevin de la Culture. Nous avons vécu et traversons encore une période morose avec le Covid, la guerre en Ukraine et désormais les crises économiques et énergétiques. Chacun doit décorer selon ses moyens et participer à sa manière. D’autant que les décorations lumineuses ne consomment pas énormément. C’est 6 watts par loupiote. L’enjeu en termes de consommation énergétique est donc faible car les ampoules sont souvent en LED. L’objectif est d’égayer les rues et les habitations mais sans être dans l’excès. Les Crisnéens peuvent par exemple embellir avec des chandeliers, des bougies ou des guirlandes. Du côté de la Commune, nous avons opté pour un système de minuterie pour ne pas laisser les éclairages toute la nuit." Comme pour les deux éditions précédentes, cinquante maisons seront récompensées en recevant une plaquette symbolisant leur participation. Un comité citoyen constitué de deux ou trois personnes par village et de tous les âges, sillonnera les rues et choisira les grands gagnants de ce concours.