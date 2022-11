Crisnée recrute pour sa team jobistes

Et là, la Commune de Crisnée lance un appel pour recruter de nouveaux étudiants afin qu’ils intègrent sa "Team jobistes Crisnée". Les conditions ? Être Crisnéen, être étudiant et avoir entre 16 et 25 ans. "On a un staff d’une dizaine d’étudiants. Quand on en a une quinzaine, on peut faire tourner les équipes. On cherche autant des garçons que des filles." Le renouvellement se fait naturellement: certains jeunes ont terminé leurs études et se lancent dans la vie active. Ils ne sont dès lors plus étudiants. Ou alors, s’ils étudient toujours, ils ont envie d’autres choses, d’expérimenter d’autres pistes de travail d’étudiant.

Les ouvriers, les prestataires de Noria et les étudiants

La Commune de Crisnée cherche des étudiants qui pourront travailler dans des emplois en lien direct avec l’environnement mais aussi la culture. "Il y a deux aspects. La première touche les travaux verts, explique le bourgmestre crisnéen. Avec l’entretien des espaces verts pendant toute l’année et la plantation en automne." Et Philippe Goffin ajoute: "Au sein du service des travaux, nous avons les ouvriers, les prestations de Noria (NDLR Noria est une ASBL qui met à la disposition des communes notamment des travailleurs qui ont écopé d’une peine de travail) et les jobistes. On a aussi des opérations pour lesquelles on a des bénévoles qui nous rejoignent. Il arrive aussi de mobiliser les membres du collège communal." Autre secteur pour lequel Crisnée a besoin d’étudiants ? Les activités culturelles. Pour gérer les entrées, le bar, pour faire office de steward pendant les manifestations culturelles organisées par la Commune.

Comme faire pour postuler ? Il suffit d’envoyer une lettre de candidature accompagnée d’un CV à christine.lapierre@crisnee.be. S’ils sont retenus, les étudiants jobistes seront avertis au coup par coup de l’aide dont la Commune a besoin via un groupe Messenger qui est créé pour cela et dans lequel ils seront intégrés.