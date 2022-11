Le souper des pensionnés sera-t-il maintenu ?

Toutefois, la volonté, c’est de le mettre en place au début de l’année prochaine. "Si les conditions sanitaires le permettent, une fois encore." Car c’est déjà pour cette raison, à cause de la pandémie, que ce souper cher aux aînés n’a plus pu avoir lieu depuis deux ans. La date n’est pas encore annoncée mais selon le bourgmestre, Philippe Goffin, il se tiendra l’année prochaine à la salle communale Joseph Vanmal, à Kemexhe. "On a une salle communale très occupée et il nous fallait tenir compte de l’agenda. Rappelons aussi qu’on organisera notre traditionnelle distribution de gaufres aux aînés entre les deux fêtes de fin d’année."