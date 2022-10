Halloween à Odeur: un succès monstrueux (photos et vidéo)

Et les monstres se sont invités à la fête. Sorcières, vampires et morts vivants étaient de la partie. Pour la première fois en Belgique, Crisnée organisait son marché de l’horreur. Une vingtaine d’ambulants se sont joints pour faire découvrir leurs monstruosités. Miguel Ricardo Carvalho est venu avec ses curiosités. "J’en avais marre de voir des animaux empaillés qui traînaient sur les trottoirs et dans les déchetteries parce que ce n’est plus dans la tendance. J’ai donc eu l’idée de leur donner une seconde vie en les customisant pour les rendre plus féeriques." Et le moins que l’on puisse dire c’est que son concept a séduit. L’artiste s’est rapidement retrouvé sans stock pour certaines pièces en milieu de soirée. Même son de cloche pour Sephora Biondolillo. "J’adore la fête d’Halloween et j’aime aussi cuisiner donc j’ai combiné mes deux passions aujourd’hui pour proposer un stand avec des friandises et pâtisseries. Je suis très content, il y a beaucoup de monde et on vend énormément", sourit la Geeroise de 24 ans.

On peut donc imaginer une deuxième édition avec déjà des améliorations à penser. "Il faudra prévoir effectivement plus de stands de nourriture et de boissons. On envisage peut-être des foodtrucks pour l’année prochaine, analyse l’échevin crisnéen. On prévoira aussi plus des personnes pour le grimage des enfants."