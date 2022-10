Pendant 1 h 30, Bernard Wilkin, docteur en histoire et chef de travaux aux Archives de l’État à Liège, évoquera des affaires locales, anciennes et nouvelles, et présentera les grandes tendances en matière d’homicide dans la province de Liège. Il sera accompagné de Jean-Baptiste Steffen, historien et commissaire de police, qui expliquera l’évolution en matière de meurtres et de crimes.

La conférence a suscité l’intérêt puisqu’une centaine de places étaient réservées mercredi après-midi: "On n’arrête pas de me téléphoner, je suis un organisateur heureux, commente Alain Bronckart, également commissaire d’exposition et producteur d’une émission radio dédiée à l’art contemporain sur 1RCF Belgique, entre autres. Comme c’est ma première organisation, je cherchais un sujet intéressant pour le plus grand nombre. C’est ainsi que j’ai pensé à Bernard."

Bernard Wilkin est en outre un chercheur fort connu puisque c’est lui qui a révélé, grâce à un courrier d’époque, que les os des soldats morts après la bataille de Waterloo avaient été utilisés par l’industrie sucrière de la région. "Ma conférence se divise en deux parties. Il y a un aspect contextuel sur la criminalité en province de Liège, avec les grandes tendances, par exemple, en matière de violences faites aux femmes ou aux enfants, quelles sont les motivations pour tuer, explique-t-il. Mon idée, ce n’est pas de faire du sordide mais vraiment un travail d’historien, mon but premier étant de répondre à la question: est-ce que c’était mieux avant ? Je vais illustrer des propos généraux avec des affaires survenues à Crisnée et aux alentours. La plus belle histoire que j’ai pu trouver date du 19e siècle et concerne une bande armée qui torture des paysans à Crisnée pour les dépouiller. Le père de famille meurt sous la torture. La criminalité de la région est typique de l’époque avec des vols qui tournent mal ou des disputes dans les cabarets."

L’historien a une vue détaillée des affaires criminelles en province de Liège puisqu’il a dépouillé les archives de la cour d’assises depuis 1798 jusqu’en 1980, ce qui a donné lieu à deux encyclopédies.

Entrée gratuite sur réservation: 04/229 48 00 ou info@crisnee.be