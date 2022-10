Poubelle grise: le kilo de déchets coûtera plus cher, mais on ne touche pas au forfait

Selon les estimations faites, le taux est de 102% mais la Commune a d’ores et déjà reçu une majoration émanant d’Intradel. "Les différentes indexations qui nous sont tombées dessus vont aussi avoir un impact à un moment donné, ajoute le mayeur. Dans ce contexte, pour garder le coût vérité entre 97 et 110%, on propose une augmentation d’une partie de ce que nous demandons comme contribution aux citoyens."

Ainsi, le collège communal propose au conseil que la taxe pour les conteneurs gris passe de 0,27 € le kilo à 0,30 € le kilo. "Mais on ne touche pas au kilo concernant les déchets organiques. On ne touche pas non plus à la taxe forfaitaire (NDLR: de 105 €) qu’on impose à tous les ménages."

« Le fonctionnement ne nous convient pas »

Le conseiller d’opposition Yves Collin (Écolo) intervient et rappelle que le coût vérité était auparavant de 200%. "On peut toujours se poser la question du pourquoi il n’est pas à 100%, ce qui serait plus logique quelque part, dit-il. Et concernant l’augmentation de la taxe, c’est quand même plus de 11%… Quand on le dit comme ça, ça donne un autre écho."

Le conseiller explique aussi ne pas aimer le système adopté concernant les immondices. "La façon de fonctionner ne nous convient pas complètement, car les gens qui font de réels efforts, et qui ont peu de déchets, sont pourtant taxés de la même manière. Quand quelqu’un fait des efforts, il devrait être gratifié."

« La solidarité joue aussi dans le coût »

Le bourgmestre rétorque, concernant le pourcentage des coûts, que "hélas, quand il y a un dépôt sauvage, c’est sur l’ensemble de la collectivité que ça retombe. Idem pour le traitement des poubelles publiques ou dans le cadre de certains services à la population comme le tri sélectif dans les cimetières… On vit dans une collectivité de 3 600 personnes et tout cela demande un effort de solidarité qui, parfois, il faut le reconnaître, est un peu frustrant."