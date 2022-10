Coupera-t-on l’éclairage public à Crisnée ? Le bourgmestre lance un sondage

Lancé mercredi, le sondage rencontre son petit succès. "On a déjà reçu pas mal de réponses. Mais on va encore le laisser en ligne quelques jours pour permettre à un maximum de personnes de s’exprimer."

Les Crisnéens qui souhaitent donner leur avis peuvent également opter pour un autre canal. "Ils peuvent par exemple envoyer un mail ou venir jusqu’à l’administration communale."

Et à Crisnée, on ne demande pas l’avis des citoyens pour le plaisir. "Quand on reçoit suffisamment de réponses et qu’une tendance se dégage, il est certain qu’on va dans le sens des avis exprimés."

Crisnée n’est pas la seule décideuse

Mais attention, Crisnée ne pourra pas décider toute seule de couper son éclairage public. En effet, pour réaliser une telle opération, une Commune doit désactiver la ou les sous-stations auxquelles elle est reliée. Et le problème, c’est que ces fameuses sous-stations alimentent plusieurs Communes. "On ne pourra pas couper l’éclairage à Crisnée sans impacter les Communes voisines", note Charlotte Quevedo, porte-parole chez RESA. Crisnée et ses voisines devront donc se mettre d’accord avant de faire quoi que ce soit.

Si l’éclairage public venait à être coupé pendant la nuit, la Commune réaliserait un tiers d’économies à ce niveau-là. "Mais tant qu’on n’a pas reçu la régularisation, on ne sait pas donner un montant exact", conclut Philippe Goffin.

Le sondage: https ://tinyurl.com/5n982vbz