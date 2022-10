La Commune intervient dans les abonnements de la SNCB, du TEC, de De Lijn et de la STIB

Pour tous les étudiants

Mais qui est concerné exactement ? "On rembourse 12 € pour les étudiants de 18 à 24 ans puisqu’une partie de leurs abonnements est déjà remboursée par la Région wallonne. Pour les autres des maternelles, primaires et secondaires, on rembourse 50 €."

Pour bénéficier de ce remboursement, ce n’est pas compliqué. "Il suffit de se rendre à l’administration communale (NDLR: rue du Soleil) durant les heures d’ouverture, ajoute le mayeur. Il faut se munir d’une preuve de paiement d’abonnement et d’une copie de ce dernier. Il est possible de faire des photocopies à l’administration."