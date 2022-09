Une dizaine de dispositifs anti-chute installés à la résidence Célinie

Ce système, "encore peu répandu", permet au personnel soignant d’être plus réactif lorsqu’un pensionnaire fait une chute. "On passe dans les chambres régulièrement mais on ne passe pas toutes les deux minutes non plus, car on doit pouvoir passer près de tout le monde. Si quelqu’un chute juste après le passage d’un employé, ce système permet de le voir et de réagir rapidement."

Mais le gestionnaire le reconnaît, "ce n’est pas la panacée. Idéalement, il faudrait aussi en mettre dans les salles de bains, dans les sas d’entrée des chambres… Et si on voulait vraiment être exhaustif, il faudrait en mettre dans les couloirs. Mais ce n’est pas possible en termes de coûts."

Des répercussions sur le prix des pensions?

Outre offrir plus de réactivité aux aides-soignants, ce dispositif leur permet également d’adapter leur comportement avec tel ou tel pensionnaire. "Certains ne nous informent pas qu’ils ont chuté quand c’est pourtant le cas. Car ils ont leur amour-propre et n’admettent pas toujours qu’ils sont en difficulté. Ce système permet donc au personnel de le savoir et d’être plus attentif à ces personnes, d’adapter sa façon de travailler."

On ne connaît pas le coût que représente ce dispositif mais il représente toutefois un certain investissement pour la résidence, selon Jean-Luc Mahaut. Mais ce coût, justement, va-t-il être répercuté sur les pensions des résidents? "On n’a pas répercuté le coût de ce système sur les résidents, comme on ne l’a pas encore répercuté dans le cadre de la crise de l’énergie. Il y a aussi une inflation des salaires mais pour ça, on reçoit des aides de l’AViQ."