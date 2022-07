Étudiants, seniors et associations peuvent venir se rafraîchir à l’administration communale

Et comme le dit le mayeur, "on a toujours voulu à Crisnée que la maison communale ait plusieurs fonctions. Et puis, dans le mot “communal”, il y a commun. Les administrations sont souvent vues comme des lieux déshumanisés. Mais pas à Crisnée." Aucune inscription n’est nécessaire pour venir profiter de cet espace communal climatisé. "Ils le sont grâce à des panneaux photovoltaïques, donc ça ne coûte pas plus cher."

Aussi les associations

Philippe Goffin informe également que des bureaux peuvent être mis à disposition des associations désireuses de poursuivre leurs missions au frais. "Ici, on demande une réservation des bureaux de la part des associations car on doit pouvoir gérer leur disponibilité. Mais c’est aussi totalement gratuit."