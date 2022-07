Ce couple crée un mouvement villageois de potagers collectifs: vous voulez en être?

La volonté de Christelle et Denis, c’est d’aller plus loin et d’étendre l’initiative aux autres villages de Crisnée. Et c’est bien parti puisque "nous avons déjà eu des contacts avec des habitants de Thys et de Crisnée" .

Planter, arroser, récolter…

Le principe de cette verte initiative, c’est de mettre à disposition des espaces (ici via des bacs ou parterres, donc) dans lesquels tout qui veut peut intervenir. "Tout le monde peut venir planter, arroser et récolter des légumes" , ajoute le couple. Seuls interdits: "En faire une activité lucrative et utiliser des pesticides et intrants chimiques. On a placé des panneaux explicatifs sur chaque bac."

Actuellement, dans les quatre potagers déjà installés sur la commune, on y trouve tomates, concombres, courgettes, potirons, menthe, piments, fraises entre autres poivrons, framboises, bourraches… "L’un des villageois qui a installé un bac chez lui propose davantage de légumes d’hiver, comme des choux. C’est un peu au goût de chacun." À noter que tous les végétaux, ici, ont été donnés par des membres du groupe.

Partager, rassembler…

Ainsi, avec cette initiative, le couple désire rassembler et faire se rencontrer ses congénères de Fize-le-Marsal et des villages crisnéens. "On s’est dit que ce serait bien que les villageois se rencontrent. Plutôt que de s’isoler chez soi après le travail. Notre volonté, c’est de rassembler les gens autour de valeurs que sont le circuit court, le partage, l’entraide…"

Vous êtes intéressés de prendre part à l’initiative? De placer un bac devant votre habitation? Rien de plus simple puisqu’il suffit de prendre contact avec Christelle et Denis via la page Facebook de l’initiative: www.facebook.com/incroyablescomestiblescrisnee.