Une méga-guinguette avec DJ Oli Soquette

Il y avait la toute grande foule, dimanche après-midi puis en soirée, à deux pas de l’administration communale de Crisnée. La raison? La méga-guinguette orchestrée par DJOli Soquette. L’animation, qui fait partie de huit dates de l’été, devait prendre ses quartiers à Herve. Sauf que pour des raisons techniques, le DJ a changé ses plans et a frappé à la porte du bourgmestre crisnéen. "Lundi, ils nous ont demandé de les accueillir et on l’a fait avec plaisir" , explique le bourgmestre Philippe Goffin. D’autant plus qu’ "on sait qu’on peut lui faire confiance, que tout sera remis en parfait état" , ajoute le 1eréchevin AlainMaterne. Ce ne sera pas la seule date du DJ sur Crisnée puisqu’il y reviendra en septembre. "Le 11 ou le 18, en fonction de la météo. On s’est montré disposé car c’est une belle fête populaire" , commente le bourgmestre.