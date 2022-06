Les barrières des cimetières, qui revêtent un caractère patrimonial, vont être restaurées

Le montant estimé de ces travaux est de 9982€ mais la Commune espère pouvoir obtenir un subside. "Nous allons introduire une demande auprès du Petit patrimoine populaire wallon. Cela rentre, on l’espère du moins, dans la couverture de subsidiations."

Le mayeur précise que, une fois l’auteur de projet sélectionné, toutes les grilles ne pourront pas être restaurées toutes en même temps. "On marque ici le pas, on introduit le dossier."

Démontage, sablage, métallisation,protection

À une question posée par la conseillère d’opposition Vinciane Ory (Écolo) concernant le manque de critères imposés dans le cahier des charges, et notamment ceux environnementaux et techniques, le bourgmestre indique que "les barrières seront démontées pour être sablées, métallisées et protégées. Des potelets amovibles seront placés en lieu et place pour empêcher le passage des véhicules. Je rappelle néanmoins qu’à Crisnée, l’accès aux cimetières est libre 24heures sur 24, sans condition."

Et il ajoute: "En matière environnementale, les entreprises sont de toute manière tenues de respecter les critères environnementaux particuliers imposés par le pouvoir supérieur. Nous n’avons pas trouvé utile d’en ajouter de supplémentaires, en effet."