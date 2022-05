L’Inkipit Festival revient sur la «fun zone» crisnéenne

Et si l’an dernier le festival se voulait 100% liégeois, cette fois, l’organisation a choisi d’étendre son champ des possibles en invitant des artistes de la province de Liège mais aussi d’ailleurs en Wallonie. Et même de Bruxelles. "C’est la plus-value de notre ASBL, faire la promotion d’artistes à tendance pop rock, rock alternatif, electro rock… Dans une programmation plutôt alternative et sans groupe de cover."

L’ouverture du festival est prévue à 16h. Et jusqu’à 2h du matin, les artistes se succéderont sur la scène installée sur la pelouse de la "fun zone". On retrouvera ainsi White Horse (Jodoigne) à 16h45, la pop rock à tendance hip-hop de Fel (Bruxelles) à 18h, Fervents (Liège) à 19h45, "des anciens des groupes Été67 et Aucklane" mais aussi le rock-funk-indé-psychédélique de Constantine (Liège) à 20h30.

Sur le coup de 22h, place à la cold wave du groupe waremmien Minor/Minor, suivie par les Bruxellois d’Ultra Sun, dès 23h15. "Un duo plus dansant, idéal avant d’entamer l’after party." Et pour clore ce festival, justement, on pourra compter sur la présence de la DJ orétoise Miss MJoy, qui animera l’after party dès minuit jusqu’à 2h du matin. "On a vraiment voulu proposer une programmation accessible."

Comme toujours, food trucks, bar traditionnel et à cocktails permettront aux festivaliers de se restaurer, de s’abreuver.

Promotionner les artistes également sur la toile

D’ailleurs, Inkipit Music n’attend pas la tenue de son tout jeune festival pour promotionner les artistes. Ses six membres publient régulièrement du contenu en ce sens sur les réseaux sociaux que sont Instagram, Facebook ou encore la plateforme musicale Spotify. "On publie les nouveaux EP et clips d’artistes qui s’inscrivent dans notre démarche.Tous les premiers du mois, on propose notre “inkitop”, c’est-à-dire une playlist de nos 15coups de cœur , toujours d’artistes du cru. On a aussi en projet de proposer des podcasts, reviews entre autres vidéos."

Ouverture de la billetterie le 8juin: 10€ en prévente et 13€ sur place. www.facebook.com/InkipitMusic