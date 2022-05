Notre débat faisait suite à un point du conseil communal du 11mai, qui a suscité nombre de discussions en séance publique. Ce point concernait l’état des lieux de l’agriculture à Crisnée. Et ils ont été quelques lecteurs à argumenter leurs réponses à la question posée sur notre site web dans le cadre de notre débat et mentionnées ci-avant.

+ À LIRE | Qu’en est-il de l’agriculture à Crisnée?

Pour Hervé, "rien n’a été fait pour faciliter la succession chez les fermiers et voilà le résultat" . L’échevin crisnéen de l’Agriculture, Jean-François Brillon, répond qu’il s’agit ici d’une réalité qui dépasse la Commune. "C’est davantage le travail de la Région. Des aides à la succession ont d’ailleurs déjà été mises en place. Mais il y a surtout que les jeunes, aujourd’hui, n’ont pas envie d’avoir pieds et poings liés avec leurs vaches. Il y a 20ans, on restait dans l’exploitation agricole du matin au soir mais aujourd’hui, les jeunes successeurs aspirent à vivre autrement."

«On a déjà suffisamment de malbouffe»

Mais avec l’arrivée de grosses entreprises, faut-il craindre pour la qualité de notre alimentation? C’est une question que s’est posée Pierre: "Les sociétés foncières ne sont pas des enfants de chœur. Elles recherchent sans cesse le profit pour se satisfaire elles et leurs investisseurs. Nous avons déjà suffisamment de malbouffe industrielle dans la transformation. Inutile d’en rajouter avec la production" , lance le lecteur.

Jean-François Brillon, lui, est moins catégorique. "Je crois que, tant pour les exploitations industrielles que locales, elles sont soumises à des tas de contrôles, notamment réalisés par l’Afsca. Toutes les étapes sont contrôlées, labellisées. Personnellement, je ne me tracasse pas trop de la qualité des aliments qu’on retrouve dans nos assiettes" , dit l’échevin, qui précise par ailleurs qu’on pulvérise de plus en plus localement avec des drones,. "On va de plus en plus vers ça. Les drones peuvent pulvériser localement" , directement sur les plants malades.

«Je pense tout simplement que le modèle des petites fermes est dépassé»

"L’achat des terres agricoles par de grosses entreprises ne laisse rien augurer de bon" , pour Daniel, qui explique que ceci rend les terres pratiquement inaccessibles financièrement aux petits producteurs et cultivateurs, "qui ne peuvent plus suivre l’inflation des prix des terrains. Au minimum, nos autorités publiques devraient réguler l’accès à la propriété foncière et permettre qu’un sain morcellement puisse persister, quitte à investir elles-mêmes dans l’acquisition des terres."

«Pas de droit sur les terrains privés»

Sauf que ces terres agricoles ne sont pas propriétés communales, comme le dit l’échevin. "Si un privé veut revendre ses terres à un privé, on n’a pas de prise là-dessus. On a le droit d’exproprier, lorsqu’on construit une route par exemple, mais ce ne sont pas nos pratiques à Crisnée. On va toujours privilégier le dialogue."

Et il conclut: "Je pense tout simplement que le modèle des petites fermes est dépassé. Que les petites exploitations familiales, c’est fini…"