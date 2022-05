3000 plants de lavandes le long de la charmille

La présence de lavandes, non contente d’être agréable à la vue et à l’odorat, favorise la présence de butineuses que sont les abeilles et autres bourdons. "Cela est bénéfique pour la biodiversité. Et c’est quelque chose de durable qui ne demande pas beaucoup d’entretien. Cette plante réunit vraiment beaucoup d’avantages, se réjouit Philippe Goffin. De plus, la lavande permet de voyager un peu puisqu’on retrouvera visuellement des airs de Provence dans cette partie de la commune."

À raison de 0,60€ par pied, ce projet de plantation coûte aux deniers communaux près de 1800€.

Des produits dérivés

Ce n’est pas tout. Plus tard, les lavandes pourront être récoltées, on suppose tardivement, pour en faire des produits dérivés. "On peut en faire de l’huile essentielle, du sirop mais aussi des sachets senteurs. Je vais me mettre en contact avec la Commune de Lourmarin, en Provence, pour espérer en apprendre plus sur certaines techniques artisanales." Mais si le matériel est trop coûteux, "on fera parvenir notre production jusqu’en Provence par le biais de Crisnéens qui partent dans le Sud" .

Une prairie fleurie

Pour rappel, ces lavandes ont été repiquées sur un site que la Commune voué à la biodiversité, avec la forestation de 3500arbres plantés en février dernier en plus des charmes qui composent la charmille… "On va aussi semer une prairie fleurie de 2mètres de large sur 400mètres de long." In fine, il fera bon vivre pour nos amis les bêtes, à Crisnée.