Le chemin «de Pepone» est en cours de travaux

Sur les réseaux sociaux, certains internautes de Crisnée s’interrogent sur le maintien ou non des travaux concernant la création d’un chemin de promenade. Pour rappel, c’est un Crisnéen passionné par la faune et amateur de balades, Jean-Pierre Peron (qu’on nomme Pepone), aussi ouvrier communal, qui avait lancé l’idée de créer ce chemin de balade de 2 kilomètres. Chemin qui devait passer par les deux bassins d’orage qui longent l’autoroute, entre la drève de Momalle et la rue du Marronnier. La Commune avait d’ailleurs eu un accord avec la Région wallonne, propriétaire des talus de l’autoroute, là où passera essentiellement ce futur nouveau chemin – et les agriculteurs.