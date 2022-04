Crisnée: le marché aux plantes d’Odeur a fait son grand retour

Le traditionnel marché aux plantes d’Odeur (Crisnée) a refait son apparition ce lundi. Après deux années de disette, c’est sous un soleil radieux qu’une vingtaine d’exposants étaient présents pour parler nature, proposer de jolies décorations florales et donner des conseils aux amateurs de plantes vertes. Mais pas seulement… Car l’artisanat était lui aussi mis à l’honneur, permettant ainsi aux badauds de déguster de bons plats italiens ou de ramener du pain de qualité à la maison. Et le bilan de l’événement est plus qu’exceptionnel: quelque 1500 personnes sont passées. Une affluence inattendue… Quant aux enfants, ils ont pu se dégourdir les jambes dans la plaine de jeux prévue pour l’occasion, avant la rentrée des classes déjà prévue pour ce mardi…