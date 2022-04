Des changements minimes dans les primes de naissance à Crisnée

Dans le même ordre d’idée, les primes des anniversaires de mariage ont également été évoquées ce mercredi au conseil communal. Une somme de 300 € est prévue, pour féliciter les couples et leur longévité de 50, 60 ou 65 ans… voire plus, évidemment. " Cette année, nous avons 9 noces d’or, 3 de diamant et 4 de brillants. C’est presque un record!" , estime Alain Materne, 1er échevin.

Du côté de l’opposition, Vinciane Ory regrette qu’un cadeau n’est pas également proposé à la place de l’enveloppe de 300 €. " Je suis plutôt favorable à un cadeau, c’est une belle attention, selon elle. Je me questionne toujours sur le montant, pourquoi 300, plutôt que 250 par exemple…" Pour la majorité, il s’agit notamment d’aider les familles plus précaires, pourquoi pas pour inviter leurs enfants à fêter leur anniversaire avec eux.

Autre point à l’ordre du jour, la création d’un étang d’eau de pluie à Kemexhe, à proximité d’une zone tampon particulièrement impactée par les inondations. L’achat d’un terrain agricole à hauteur de 45000 € est prévu pour sa mise en place.