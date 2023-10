Corti’Bouch, la nouvelle boucherie de Poulseur, projet de réinserton professionnelle

Un atelier professionnel et didactique a été aménagé dans le bâtiment (l’ancien hôtel Chez Max) afin d’accueillir confortablement les stagiaires et leurs deux formateurs, Simon et Jimmy. Une formation dans un secteur en pénurie, un atelier ultramoderne et un commerce : la boucle est bouclée. "L’ouverture de la boucherie est la dernière phase du projet, indique Jean-Paul Étienne, directeur du Cortigroupe. C’est toute une nouvelle filière de réinsertion professionnelle qui voit le jour avec un agrément reçu pour la formation. C’est un bel outil qu’on a ici. Nos stagiaires sont en conditions réelles, au cœur d’un atelier et d’une boucherie, ce qui les rend polyvalents. Ils seront directement opérationnels auprès de leur futur employeur."

Depuis mardi, les clients sont invités à venir s’approvisionner au comptoir rempli de préparations et viandes travaillées et cuisinées par les quatre actuels stagiaires, Émilien, Alex, Anthony et Louryan. "Nous avons une capacité de 4 à 6 stagiaires en même temps." Les viandes sont locales, de qualité, en provenance directe de la ferme Halleux à Neupré. "Et toutes nos préparations sont faites maison." Le commerce propose aussi un coin épicerie: plats traiteur, fromages, vin, tapenades, légumes, condiments…

L’atout du projet, c’est aussi sa localisation, au cœur d’un village en pénurie de commerces de proximité et sur une route de passage. "On redynamise tout ça, indique le directeur. Et on est impressionnés de l’intérêt de la population. Il y a un flux continu de clients depuis l’ouverture." La boucherie est ouverte du mardi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 10h à 18h (fermeture le dimanche et le lundi). Et d’ici peu, d’autres services de proximité suivront comme la livraison à domicile et le service traiteur pour les événements.

0471/26 05 03