RESA enterre 1 700 mètres de câbles électriques à Comblain-au-Pont

Dès ce lundi, RESA va mettre en service plus de 1 700 mètres de nouveaux câbles électriques moyenne tension enterrés. Ce chantier, d’un montant d’environ 400 000 €, s’inscrit dans le cadre du plan de renouvellement du réseau de fourniture d’électricité. RESA, qui est gestionnaire de réseaux liégeois, a décidé de mettre l’accent sur les communes rurales. Et ici, à Comblain-au-Pont, ce chantier électrique est combiné à des travaux d’amélioration de voirie et d’égouttage à la rue de l’Aunaie dans lesquels la Commune de Comblain-au-Pont a décidé d’investir.