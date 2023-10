De l’hippothérapie à l’école spécialisée de Comblain-au-Pont: le projet "Hippo Pop Hourra" lance un appel aux dons CAP48

Détendus et sereins

©Léva

Les enfants vont chercher les chevaux. Tout à la joie des retrouvailles, ils leur font des câlins, les brossent, curent les sabots. Ensuite, tout ce petit monde part en promenade vers la réserve, les enfants montant chacun à leur tour. Ils se tiennent bien droits sur leur cheval, en symbiose complète avec leur monture et la nature. Ils sont détendus et sereins. Soudain, un enfant prononce mot "trot". Tout le monde s’émerveille. "Cela peut paraître anodin, explique Géraldine, mais pour nous, c’est merveilleux, car mes élèves sont porteurs d’un trouble du spectre autistique (TSA). Ils ne parlent quasi-pas. On leur apprend un langage des signes pour s’exprimer. Le petit garçon qui est là, qui se tient fièrement sur le cheval, l’année passée, il pleurait tout le temps. Maintenant, il est vraiment épanoui, il rit beaucoup. Il a commencé à monter avec un petit poney, maintenant avec un cheval. C’est extraordinaire de voir cette évolution."

L’institutrice poursuit. "En classe de vie, notre but est de leur apporter l’autonomie et le bien-être. Quand ils seront prêts, certains passeront au stade suivant, appelé apprentissage."

Symbiose entre enfant et animal

L’année passée, l’école a commencé cette expérience avec Véronique Detaille, hyppothérapeute et fondatrice de l’ASBL "Cheval&Sens", son centre étant situé juste à côté de l’école, sur le magnifique site des roches noires et du parc Saint-Martin. Une partie des cours ont pu avoir lieu grâce à la générosité de l’hyppothérapeute qui s’est investie bénévolement. "L’expérience a tellement été bénéfique pour les enfants, que, avec mes collègues, nous avons décidé de nous battre pour continuer l’expérience."

©Léva

Véronique, Dean et tous les participants amènent le petit groupe jusqu’au bois, attentifs à la moindre réaction des équidés et des enfants. "Nous travaillons toujours avec les mêmes chevaux, explique Véronique Detaille. Ils connaissent les enfants, c’est comme s’ils les comprenaient, car ils acceptent d’eux des comportements, comme tirer la queue, qu’ils n’admettent pas d’habitude. Les besoins de chacun sont respectés." La thérapeute veille à l’équilibre, autant de l’enfant que de l’animal. "Un cheval doit être bien dans sa tête pour pouvoir donner. Après, il va se ressourcer avec les siens dans les prés. Nous ne connaissons pas tout dans ce domaine, mais ce qu’ils donnent est intense. Lors de ma première expérience, un de mes chevaux m’avait mordillé gentiment, comme pour m’exprimer son étonnement." À la fin de la séance, toute la petite troupe se dirige vers la yourte installée sur le site, pour un moment de détente bien mérité. Le mardi, ce sera au tour de Fanny Vandermaesen, titulaire d’une classe d’enseignement spécialisé de type 1,2 et 3 de venir profiter des séances avec ses élèves.