Le Comblinois Thierry Weise sort un troisième album, entre humour et poésie

L’artiste de 58 ans joue de la guitare depuis qu’il a 16 ans, en autodidacte… Depuis, les notes ne l’ont jamais quitté. Il écrit et compose des chansons dans les écoles, avec les enfants du primaire de la région. Il a monté plusieurs groupes qui ont sillonné la région et se produit régulièrement sur scène, avec des reprises. Ses références ? Francis Cabrel, Jean-Louis Aubert, Louis Chedid, Neil Young, les Beatles… "Mais j’aime aussi écrire, composer, arranger et partager ma musique. C’est pour ça que je sors des albums: la transmission. Le premier album était assez rock, le deuxième plus acoustique et le troisième est dans cette même veine, avec des textes entre humour et tendresse."

Il part de son vécu

Son CD compte 13 titres: 12 morceaux chantés et un instrumental, qui abordent des thèmes qui lui sont chers, qui partent de son vécu: les rencontres, les séparations, les recompositions, les rêves, l’amour du vin, ses enfants, des petites tranches de vie… "Les paroles me viennent par idées, par phrases. Je les note, les organise puis j’arrange la musique. J’enregistre une maquette que je fais écouter à mes musiciens, puis à mes proches et sur base des retours, je réarrange. J’ai tout mis en boîte en juin 2022."

"Les Idées en pagaille", "Peau contre peau", "Ne Perds jamais ton sourire", "Les Orteils", autant de "balades" aux textes poétiques, sensibles, drôles, enveloppés par des guitares très présentes. "Je joue plusieurs instruments dans l’album: guitare, basse, harmonica… Je suis aussi accompagné par mes musiciens: accordéon, percussions, saxophone… Et sur quelques morceaux, ma compagne, Françoise Desert, est au chant."

Le nom de ce nouvel opus ? "Les Sentiers discrets". Un titre à l’image de l’homme. "Ça correspond à mon tempérament. On dit que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit… Discrétion et chemins tranquilles, c’est ma voie (ou ma voix)..."

Quelque 500 CD ont été pressés. Un format auquel il tient… "J’aime avoir une trace physique de la musique. " Il va à présent défendre son projet musical auprès du public, avec déjà deux concerts bookés: le 14 octobre au Cap’s de Méry (Esneux) et le 20 octobre à la salle d’Oneux (Comblain-au-Pont). "Je présenterai mon album avec mes musiciens et rejouerai d’anciens titres. L’entrée et libre et consentante, sourit-il. Un chapeau circulera…" Et ensuite ? Il compte aller frapper aux portes des centres culturels, des festivals locaux, des organisateurs de concert. L’artiste pense aussi déjà à son prochain album – il a déjà de la matière dans les cartons – et se verrait bien, un jour, sortir un CD reprenant son répertoire de chansons d’enfants, une autre facette de sa passion.

Petit clin d’œil local: la pochette est illustrée par une photo du kiosque de Grand-Marchin, qu’il connaît bien pour avoir été en internat à l’athénée de Marchin. "C’est là que j’ai appris la guitare. Et ce serait un grand bonheur de pouvoir un jour faire un concert sous le kiosque."