Les opposants au projet de village de vacances à Hoyemont (Comblain-au-Pont) lancent un site internet

À quelques heures de la nouvelle réunion d’information (ce mardi soir), les opposants se structurent et s’organisent… Ils ne veulent pas de ces 25 maisons de vacances dans leur petit hameau de Hoyemont (Comblain-au-Pont) et viennent de fourbir leurs armes avec un site internet. "On veut communiquer le plus largement possible et mettre en avant nos interrogations, nos craintes, tenir informer le citoyen, explique Sarah Remy, un des chevilles ouvrières de la mobilisation citoyenne. Nous avons pris contact avec le collectif Occupons le terrain, qui accompagne des citoyens opposés à des projets d’urbanisation démesurée. Ils nous ont donné un mode d’emploi des démarches et étapes pour se mobiliser efficacement." Ainsi, les riverains ont créé une page Facebook "Hoyemont, village de vacances ?" et, depuis quelques jours, un site internet, www.hoyemont.be. "Le but est de porter notre voix, de sensibiliser, d’interpeller et d’informer. Car ce projet touche notre hameau mais aussi les villages alentour au niveau circulation, impact paysager…" Il risque bien d’y avoir du monde ce mardi 19 septembre à 19 h, à la salle l’Alliance à Oneux, pour la première réunion d’information publique du projet. "Nous avions déjà eu une réunion informelle en janvier et nous n’avions pas du tout adhéré." Une pétition avait également été lancée. "On avait récolté la signature des 100 villageois." Le projet prévoit la construction de 25 maisons de vacances sur un terrain de 3 hectares, à l’ancien camping du village, un projet porté par un promoteur flamand. "On est dans l’inquiétude. On veut des réponses."