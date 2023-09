Journées du patrimoine | Notre sélection dans le Condroz: chasse au trésor au château de Neuville et zoom sur le trésor de Montuy à Comblain-au-Pont

L’activité phare destinée aux plus jeunes est sans conteste cette chasse au trésor autour du château et ce, dès 14h samedi et dimanche. "Cette chasse au trésor se fait tout à fait librement. Les enfants, aidés de leurs parents, seront amenés à répondre à des questions et résoudre des énigmes tout autour du château afin de découvrir un véritable trésor", précise Michel Lefebvre, coordinateur culture à Neupré. Un trésor qui, nous glisse-t-on, ravira leurs papilles gustatives…

Les plus jeunes (dès 5 ans) auront également l’opportunité de découvrir le Muséobus, ce musée itinérant du service du patrimoine culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Codes Couleurs" est l’intitulé de l’exposition qui y sera présentée. Un thème qui y est décliné de manière didactique grâce à des objets prêtés par des musées, des reconstitutions, des photos, des dessins, des animations sur écran tactile, des vidéos… Et n’oublions pas de mentionner que le parc accueillera aussi, le dimanche, un théâtre de marionnettes ambulant qui proposera trois représentations (14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30). "S’il s’agit de trois histoires différentes, d’environ 35 minutes, c’est en quelque sorte une mini-série ", souligne-t-il.

Pour les amateurs d’histoire et de patrimoine, l’ASBL "Mémoire de Neupré" emmènera en balade autour du château (14h et 15 h 30), dont l’extérieur présente un intérêt patrimonial incontestable, ainsi que dans le cimetière américain de Neuville-en-Condroz (10h et 14 h).

Enfin, ce samedi à 18 h, le Coude à Coude recevra le Liégeois Paul-Henri Thomsin, fervent défenseur du wallon, qui, dans son spectacle, mettra à nouveau en avant tout le charme de cette langue qui tend malheureusement à disparaître… "La Commune de Neupré a reçu le label “Ma commune dit awè !” Ce spectacle est une première initiative en faveur du wallon, qui en appellera d’autres", soulève Sandra Caprasse, échevine de la Culture.

Réservations: 0470/01 50 58 (balades) et par mail pour le spectacle (nathalie.siola@neupre.be).