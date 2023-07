Une fête médiévale… canon !

La fête a débuté samedi dès 12 h, par des tirs d’archers ainsi que par une salve de canon. Dans le campement situé au pied des Roches Noires, de nombreuses compagnies étaient présentes afin d’y montrer la vie quotidienne du Moyen Âge: travail de la forge, des cuisines, du cuir, filage des mailles, confection d’épées, etc.

Des cavaliers ont aussi organisé des joutes équestres mises en scène dans un spectacle, ce sont eux qui retenu le plus l’attention.

Dans le bois, plusieurs dizaines d’artisans proposaient des produits de bouche confectionnés par leurs soins, aux côtés de jongleurs et de cracheurs de feu et d’un magicien.

Au bout de l’allée, au pied de la tour Saint-Martin, une conteuse a emmené le public dans son univers à l’aide de sa contrebasse. Tandis qu’à l’intérieur du bâtiment se tenaient deux expositions: une de céramique et la principale, une exposition de photos. "On avait organisé un concours de photos intitulé Comblain, sa nature et son patrimoine et on avait fait appel à des photographes pour qu’ils remettent des œuvres, le public pouvait décerner son prix à l’un d’entre eux", raconte Anne Pireaux, présidente du Royal syndicat d’initiative de Comblain-au-Pont et Poulseur.

Dimanche, la journée a démarré à 11 h avec le cortège, puis les Vikings ont simulé leur attaque avec des fumigènes. "Ça a très bien marché, se réjouit Anne Pireaux. Samedi, il y avait beaucoup de monde, nous avons comptabilisé 1 000 entrées payantes."

Pour revenir aux années impaires, les organisateurs avaient décidé que la fête se déroulerait durant l’année 2023. Il faudra donc désormais attendre deux ans pour que l’événement se tienne à nouveau à Comblain.