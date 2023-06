Objectif commerces de proximité: la prime de 6 000 € vise Comblain-au-Pont et Poulseur

1. Deux périmètres sélectionnés

La Commune de Comblain-au-Pont a été retenue parmi les candidatures et deux "périmètres" ont été définis par la Région wallonne: en priorité la traversée et le centre de Comblain-au-Pont et en second choix la traversée et le centre de Poulseur. C’est sur ces deux zones que les primes de 6 000 € pourront être sollicitées par des indépendants. "Dans notre dossier, nous avions aussi proposé la zone commerçante du Pont-de-Scay mais cette dernière zone n’a pas été retenue", précise François Louons, de l’ADL, étroitement associé au dossier.

2. Une prime de 6 000 €, pour qui ?

L’heure est aujourd’hui au lancement concret du projet. "On entre dans la phase opérationnelle: les porteurs de projet peuvent déposer leur dossier pour obtenir la prime de 6 000 €." Et qui peut y prétendre ? Il y a plusieurs conditions. Il faut d’abord bien entendu que les indépendants aient projet de commerce dans le périmètre choisi. Ensuite, il doit se trouver dans un des deux cas de figure: soit le profil "Je m’installe" (la personne lance une activité commerciale), soit le profil "Je me réinvente" (le commerçant est déjà installé mais désire diversifier ses activités). "Ça peut être ajouter une partie épicerie dans une boucherie ou un espace de vente dans un établissement horeca. On modifie le principe même de l’activité", détaille François Louon. Pour décrocher la prime, l’indépendant doit s’engager à dépenser 10 000 €. "C’est une prime-subside qui représente 60% du montant global", précise l’ADL. Et enfin, il faudra passer par un jury de sélection qui donnera son accord final. Le dépôt des candidatures a été lancé début mai et à ce jour, aucun dossier n’est encore parvenu à la Commune. "On a par contre été sollicité pour information sur des pré-projets. On se tient en effet à disposition des éventuels candidats pour des conseils et des aides administratives. Quand deux ou trois dossiers seront déposés, nous convoquerons un jury." Il est vrai que l’obtention de la prime est liée à pas mal de conditions. "Mais elle en vaut la peine, insiste François Louon. 6 000 €, c’est un investissement important quand on se lance. Ça peut financer un an de loyers, du mobilier, des travaux de rénovation…"

3. Pour des commerces de proximité

Reste à savoir quel type d’activités est encouragé dans les centres de Comblain-au-Pont et Poulseur ? "On aimerait faire revivre ces deux zones en attirant des commerces de proximité et de qualité, retrouver des artisans… On privilégie aussi des activités qui n’existent pas encore, pour la mixité et pour éviter les doublons, la concurrence inutile." Et s’il y a bien un commerce manquant sur lequel tout le monde s’accorde: c’est une boulangerie. "Il n’en existe ni à Comblain ni à Poulseur mis à part un dépôt de pain. Une boulangerie artisanale, c’est essentiel dans un village." La future boucherie de Poulseur (un projet porté par le Cortigroup dans le cadre d’une filière de formation de boucher) pourrait également rentrer dans les conditions. À la gare de Poulseur, mise en vente, l’ADL imaginerait bien également un projet commercial. Idem pour la Taverne du château qui vient d’être reprise. "Les opportunités sont là et on espère que les gens vont la saisir."