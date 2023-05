C’est le Grand marché de l’Ascension ce 18 mai à Comblain-au-Pont

C’est un rendez-vous devenu incontournable: le Grand marché de l’Ascension débarque à Comblain-au-Pont ce 18 mai. Il s’agit de la plus vieille et de la plus grande foire traditionnelle en région Ourthe-Amblève, qui réunit une centaine de marchands ambulants ainsi que les commerçants locaux sur la place Leblanc et alentours. Et pour la sixième année, une "place des producteurs locaux" s’installe également devant la Maison des découvertes. On y trouvera bières locales, boulangerie-pâtissserie artisanale, épicerie mobile, fromagerie, légumes et fruits de saison, produits du canard, spécialités boliviennes, apéritifs… Sur le marché, le public découvrira des créations en tissu, de la décoration, des bougies parfumées, des dégustations de vin, des glaces, des vêtements. Et une animation musicale est prévue…