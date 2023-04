La nouvelle glissière de sécurité, jugée inesthétique, est à changer, estime la Commune de Comblain-au-Pont

Horrible, coup de poing dans l’œil, inesthétique, laid, moche, incompréhensible… Ces qualificatifs ont été donnés par de nombreux citoyens, sur les réseaux sociaux entre autres, pour décrire la nouvelle glissière de sécurité placée depuis quelques jours par le SPW le long de l’Ourthe, sur la traversée de Comblain-au-Pont, en chantier depuis trois ans. L’aménagement remplace les garde-corps historiques, en pierre de taille et fer forgé, qui donnait un cachet au paysage. Et visiblement, le changement ne passe pas… De nombreux mails de citoyens ont d’ailleurs été envoyés à la Commune pour le dénoncer. Et celle-ci ne leur donne pas tort. La nouvelle rambarde de galvanisé n’est pas au goût du bourgmestre, Jean-Christophe Henon, qui a demandé à la Région wallonne de "revoir sa copie" et de se mettre autour de la table pour trouver une solution alternative, plus harmonieuse avec le cadre. "Les travaux de sous-sol sont terminés. Le SPW se lance dans les travaux de surface, rappelle le mayeur. Ils sont obligés d’enlever les anciens garde-corps car ils ne répondent plus aux normes de sécurité actuelle. C’est tout à fait justifié. Ma is pourquoi les avoir remplacés par un rail de sécurité d’autoroute. C’est un coup de poing visuel, un manque total d’intégration dans un cœur de village, ça défigure Comblain. Par ailleurs, la vue bucolique sur l’Ourthe est à présent coupée. On comprend l’impératif de sécurité mais on souhaite aussi quelque chose d’esthétique." C’est un premier tronçon de 130 mètres qui a déjà été équipé par le nouvel aménagement, sur une longueur totale de 1,2 km. Rien n’est donc perdu. Et c’est pour ça que la Commune intervient rapidement, avant que le SPW ne poursuive les installations. "On invite la Région wallonne à revoir sa copie. Oui, elle est maître sur son domaine, la voirie étant nationale. Elle n’a pas besoin de nous consulter nécessairement. Mais dans ce cas-ci, il aurait été bien d’avoir une synergie…"