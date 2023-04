La gare de Poulseur est mise en vente au prix de 113000€

C’est la stratégie immobilière de la SNCB durant ces dix dernières années: elle met régulièrement en vente divers bâtiments dont elle n’a plus l’utilité pour ses missions de service public. Objectif: donner à ces bâtiments de caractère une seconde vie et les revaloriser. En 2023, ce sont ainsi 12 gares qui sont prévues à la vente dont celle de Poulseur et celle de Hamoir (dont la vente est en cours, jusqu’en mai).

Le bâtiment de Poulseur n’est en effet plus occupé par des agents de la SNCB depuis de nombreuses années et il avait été mis en location. "Divers commerces ont occupé les lieux, notamment un magasin bio local et une pharmacie", détaille Jean-Christophe Henon, bourgmestre de Comblain-au-Pont. Le lieu était vide depuis 2020. Cette fois, l’entreprise ferroviaire a décidé de s’en débarrasser.

Le site est mis en vente avec son terrain adjacent. Le bâtiment a du cachet mais il faut prévoir des rénovations. Il offre une superficie au sol de 250 m² (sur un terrain de 360 m2) et de nombreuses possibilités d’aménagement. La SNCB propose aux candidats intéressés deux dates de visite: le mardi 25 avril et le mardi 16 mai, uniquement sur rendez-vous.

Si la Commune de Comblain-au-Pont ne se dit pas intéressée par le bien ( "Nous n’avons actuellement pas de besoin en termes de bâtiment", assure le bourgmestre), elle compte apporter son aide et son soutien aux candidats acquéreurs. "Il ne faut pas que la gare reste à l’abandon, insiste le mayeur. Elle fait partie du patrimoine local et dispose de nombreux atouts: au cœur du village, près d’un lieu animé, la place Puissant, près de l’Ourthe, du RAVeL, d’une nationale, avec de nombreux parkings à proximité, et à côté de lignes de bus et de train. Les fonctions pourraient être du service ou du commerce. La Commune se tient à disposition pour un accompagnement des porteurs de projet, via l’ADL (Agence de développement local). On peut nous contacter."

L’annonce complète: www.belgiantrain.be/fr/3rd-party-services/3rd-party-sales/immo/sale/poulseur