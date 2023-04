"Je n’ai jamais connu ça", "Il me faudra du temps pour réaliser", "Ce groupe est phénoménal" : les Comblinois aux anges après leur sacre en TDM2

Des Comblinois qui auront tout simplement livré un championnat parfait avec vingt victoires en autant de rencontres.

François L’Hoest

Recrue phare cette saison, l’ancien joueur professionnel a profité de chaque instant. "Livrer une telle saison sans perdre le moindre match, je n’ai jamais connu ça. C’est incroyable ce que l’équipe a réalisé. Chaque semaine, nous étions attendus. Encore ce vendredi face à Oostkamp, il a fallu batailler ferme. Bravo à l’ensemble du club et aux supporters. La saison prochaine ? Je resterai à Comblain en essayant de pouvoir apporter mon expérience en D2."

Clément Matisse

Il est sans conteste l’un des meilleurs joueurs de TDM2 cette saison. Le pivot n’a cessé de peser sur les défenses adverses. "Quand tu joues dans un tel groupe, c’est beaucoup plus simple de pouvoir s’exprimer. Cette montée est extraordinaire car on forme une famille depuis de nombreux mois. Quand je suis arrivé à Comblain, c’était pour évoluer aux côtés de Marien et Goémé. Personne ne se prend la tête, c’est ça qui fait notre force. On est également porté par un public exceptionnel, je n’ai jamais vu ça, dit celui qui va découvrir la TDM1 la saison prochaine. Ce sera un beau défi. L’équipe ne changera presque pas et je suis certain qu’avec cette mentalité, on peut aller loin."

Jean-Pierre Darmont

La belle histoire de cette saison, c’est lui. Alors qu’il devait mettre un terme à sa carrière et devenir l’assistant de Ludo Humblet, "Jipé" avait finalement accepté de se remettre en forme suite au départ de Bernard pour Belleflamme. "J’ai perdu 15kg et réalisé pas mal de sacrifices, dit-il. Pour une fois, je suis fier de ce que j’ai pu accomplir. Ce n’était pas gagné mais grâce à ce groupe extraordinaire, j’y suis arrivé. J’ai vécu une saison incroyable avec des bosseurs, des gars qui ne lâchent rien. Cette montée est le fruit d’un remarquable travail. Même si j’avais dit que je jouerai plus, je serai encore là, la saison prochaine, en D2."

Maxime Princen

Le meilleur marqueur des Comblinois n’en revenait pas. "Il me faudra du temps pour réaliser. Être invaincu dans un championnat aussi compliqué que la D3, c’est pas mal. Toute l’équipe est à mettre à l’honneur, c’est ça notre force. Il n’y a aucune star et tout le monde va dans le même sens. J’attendais cette montée avec impatience. La fête va durer quelques jours, je vous le promets (rires).

Ludo Humblet

Le coach du Mailleux relâchait la pression, lui qui a loupé la montée la saison dernière d’un fifrelin. "Je suis surtout très content pour mes gars, qui sont devenus des amis. Encore cette saison, certains ont dormi à la maison quand il y avait un problème. Ce groupe est phénoménal! Nous partions peut-être favoris en début de championnat mais ce que nous avons fait est superbe. A l’entraînement, chaque semaine, les gars ont bossé comme des lions. Ils n’ont jamais voulu lâcher prise. On forme une famille, on l’a une nouvelle fois démontré ce vendredi alors que nous étions dans un moment compliqué dans le troisième quart. Ce titre ? Je veux le dédier à ma femme et mes enfants sans qui rien ne serait possible."

Martial Paulus

Il était forcément quelque peu ému, le président du Mailleux Comblain. "Il y a 10 ans, Christophe Henry (NDLR : le manager) avait indiqué vouloir monter en D2. Cette fois, c’est fait et de quelle manière! Quand on sait tous les sacrifices que cela demande pour accéder à la deuxième division belge, cela relève du miracle pour un club comme Comblain. La saison prochaine ? On ne sera pas un oiseau pour le chat. Quand je vois que l’on peut battre Neufchâteau de dix points en amical, je me dis qu’on va encore vivre de belles émotions dans le futur."