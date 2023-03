Le Neupréen de 38 ans, licencié en histoire de l’art et archéologie, a le profil idéal pour gérer ce musée rural qui expose plus de 6 000 objets (sur 40 000 pièces dans les collections) et retrace l’histoire de l’homme et de la pierre de la préhistoire à nos jours. "Je suis spécialisé en préhistoire de par mon mémoire, mes affinités et mon expérience professionnelle de dix ans au Prehistomuseum de Flémalle au sein du service animation et fouilles. Les collections de ce musée me parlent beaucoup car elles viennent de sites archéologiques locaux que je connais bien: la Belle Roche à Sprimont, la grotte de Walou à Trooz, la Roche aux Faucons à Neupré… La géologie est moins mon domaine mais je me forme par de nombreuses lectures."

Engagé en juillet dernier, Sébastien Biamchin a d’abord pris ses marques au sein du musée et de l’équipe qui compte quatre personnes à mi-temps. "Tout était nouveau pour moi. C’était une plongée dans l’inconnu, avec des responsabilités de directeur même si le titre n’est pas officiel." Rapidement, il a dû mener de front plusieurs projets importants dont l’intégration du musée au sein de l’ASBL Découvertes de Comblain, association qui organise stages, animations et formations autour de la nature. "C’était un gros défi et beaucoup de démarches administratives. Cette fusion des deux ASBL, qui vient d’être validée, permet de centraliser, rationaliser, faciliter le travail." Autre projet porté dès ses premiers mois d’engagement: la préparation de la nouvelle exposition temporaire: "Géologie & vin", qui a débuté le 11 mars (voir ci-dessous). "Oui, on peut dire que j’ai été plongé directement dans le bain avec la fonction à apprivoiser, la fusion et la nouvelle expo, sourit-il. Mais c’est enthousiasmant !"

Le nouveau conservateur sait qu’il a encore du pain sur la planche: c’est le cas avec le "chantier des collections", qui va s’étendre sur l’année 2023. "On doit reconditionner les 40 000 pièces de nos collections selon les nouvelles normes. Il faut désormais tout placer dans des bacs en polypropylène non contaminant et non contaminable pour les stocker dans de meilleures conditions. Actuellement, tout est entreposé dans des caisses et contenants divers. L’inventaire va devoir être revu et maximisé. Un sacré travail…"

Un autre gros volet arrive aussi sur la table du musée: l’aménagement du parc Saint-Martin (qui inclut les sculptures en plein air du musée) ainsi que la tour Saint-Martin et le cimetière. "Un projet à long terme mené avec la Commune et qui est visé par d’importants subsides. Les réunions démarrent." Des projets sur le petit patrimoine sont aussi en cours comme la réhabilitation de la borne-fontaine de la place. Cerise sur le gâteau pour ce passionné de recherches et de fouilles, en tant que conservvateur, il va pouvoir participer à des publications scientifiques, comme bientôt à propos des ossements de la panthère de la grotte de la Belle Roche à Sprimont.

Sébastien Biamchin a dans la tête plein d’idées pour faire rayonner davantage le musée et attirer de nouveaux publics, plus jeunes. "Ça passera par des préhistostages, une Nuit au musée, des mercredis jeux de société sur des thèmes du musée, un défi œufs de Pâques…", liste-t-il en vrac. Un départ en force pour le nouveau conservateur !